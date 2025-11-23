Max Verstappen wint Grote Prijs van Las Vegas

Max Verstappen heeft de titelstrijd in de Formule 1 nog steeds niet opgegeven. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull won op dominante wijze de Grote Prijs van Las Vegas en liep daardoor weer punten in op de McLaren-rijders Lando Norris en Oscar Piastri.

Kampioenschapsleider Norris hield de schade wel beperkt, want hij eindigde als tweede en behoudt met nog de races in Qatar en Abu Dhabi te gaan een solide voorsprong van 42 punten. Piastri kon in Las Vegas niet mee met de coureurs vooraan en moest hard vechten voor de vijfde plaats. De Australiër heeft nog maar 10 punten meer dan Verstappen.

De Brit George Russell finishte in de Amerikaanse gokstad als derde. Verstappen boekte zijn zesde zege van het seizoen en de 69e in zijn carrière.