Vertappenfans geloven er weer in: 'Tribune in Abu Dhabi stijf uitverkocht'

Kan Max Verstappen tóch nog wereldkampioen worden? De hoop is terug en zorgt voor een heuse 'Max-mania', zo meldt De Telegraaf. Er zou sprake zijn van een stormloop op kaarten voor de race in Abu Dhabi, de laatste van het seizoen.

"Onze tribune is stijf uitverkocht", zegt een woordvoerder van Corendon tegen de krant. Ook TUI laat weten de laatste tijd "meerdere e-mails en belletjes te krijgen met de vraag of er nog reizen zijn naar de laatste twee Formule 1-wedstrijden". In totaal bieden de reisorganisaties zo'n vijfduizend kaarten aan voor de race in Abu Dhabi.

Max loopt in

Het leek erop dat Verstappen dit seizoen kansloos was voor de titel. Maar na zijn overwinning in Las Vegas afgelopen zondag ligt alles weer open. Beide McLarens, zijn grootste concurrenten, werden gediskwalificeerd. Daardoor is de Nederlander nu gelijk in punten met Oscar Piastri en staat hij nog maar 24 punten achter koploper Lando Norris.

Komend weekend reist het Formule 1-circus af naar Qatar. Een week later volgt de allesbeslissende slotrace in Abu Dhabi.