Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vertappenfans geloven er weer in: 'Tribune in Abu Dhabi stijf uitverkocht'

Sporters

Vandaag, 07:24 - Update: 55 minuten geleden

Link gekopieerd

Kan Max Verstappen tóch nog wereldkampioen worden? De hoop is terug en zorgt voor een heuse 'Max-mania', zo meldt De Telegraaf. Er zou sprake zijn van een stormloop op kaarten voor de race in Abu Dhabi, de laatste van het seizoen.

"Onze tribune is stijf uitverkocht", zegt een woordvoerder van Corendon tegen de krant. Ook TUI laat weten de laatste tijd "meerdere e-mails en belletjes te krijgen met de vraag of er nog reizen zijn naar de laatste twee Formule 1-wedstrijden". In totaal bieden de reisorganisaties zo'n vijfduizend kaarten aan voor de race in Abu Dhabi.

Max loopt in

Het leek erop dat Verstappen dit seizoen kansloos was voor de titel. Maar na zijn overwinning in Las Vegas afgelopen zondag ligt alles weer open. Beide McLarens, zijn grootste concurrenten, werden gediskwalificeerd. Daardoor is de Nederlander nu gelijk in punten met Oscar Piastri en staat hij nog maar 24 punten achter koploper Lando Norris.

Komend weekend reist het Formule 1-circus af naar Qatar. Een week later volgt de allesbeslissende slotrace in Abu Dhabi.

Lees ook

F1-chaos na diskwalificatie: pakt Verstappen dan toch de wereldtitel?
F1-chaos na diskwalificatie: pakt Verstappen dan toch de wereldtitel?
Max Verstappen wint Grote Prijs van Las Vegas
Max Verstappen wint Grote Prijs van Las Vegas
Laatste wens komt uit: ongeneeslijk zieke Rob (58) ziet Max Verstappen in Zandvoort
Laatste wens komt uit: ongeneeslijk zieke Rob (58) ziet Max Verstappen in Zandvoort
Formule 1-superfan Ans teleurgesteld over verdwijnen race: 'Wel mooie tijd gehad'
Formule 1-superfan Ans teleurgesteld over verdwijnen race: 'Wel mooie tijd gehad'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.