Laatste wens komt uit: ongeneeslijk zieke Rob (58) ziet Max Verstappen in Zandvoort

Tienduizenden fans genoten zondag van de Formule 1 in Zandvoort. Voor Rob (58) en zijn vrouw Petra (55) uit Amersfoort was het helemaal een dag die ze nooit meer vergeten. Allebei zijn ze ziek: Petra heeft nog uitzicht op herstel, maar Rob is ongeneeslijk ziek. Toch zagen ze hun held Max Verstappen voor het eerst samen in actie, en tegelijkertijd ook voor het laatst.

Het stel werd - samen met de eveneens ongeneeslijk zieke Leonie - door vrijwilligers van Stichting Ambulance Wens naar het circuit gebracht, zoals te zien is in de video bovenaan.

"Mijn man, dochter en ik zijn alle drie groot racefans. Onze grote wens is om samen bij een F1-wedstrijd te zijn", zei Paula vooraf. "Onze dochter gaat vaker, maar dat redden wij niet meer. Daarom gaan wij vandaag, met hulp van Ambulance Wens."

Rob lijdt al tien jaar aan peniskanker. Omdat hij veel moet liggen, kon hij alleen per speciale brancard mee. "Alles in en rondom zijn penis bevat een tumor", legt Petra uit. Zelf is zij ook al drie jaar ziek, maar nog wel in behandeling.

Vrijwilligers maken het mogelijk

Bij de ingang van het circuit, Gate 2, kwam het stel zondag aan. De begeleiding was in handen van Monica Booister, verpleegkundige en vrijwilliger bij Ambulance Wens. "Acht jaar geleden ging de laatste wens van mijn opa via deze stichting in vervulling. Dat greep mij zo aan dat ik later zelf vrijwilliger ben geworden", vertelt ze. "Zelf heb ik niet zoveel met racen, maar dat maakt niet uit. Als degene van wie de wens uitkomt geniet, dan doe ik dat ook."