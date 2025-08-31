Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Laatste wens komt uit: ongeneeslijk zieke Rob (58) ziet Max Verstappen in Zandvoort

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 19:40

Link gekopieerd

Tienduizenden fans genoten zondag van de Formule 1 in Zandvoort. Voor Rob (58) en zijn vrouw Petra (55) uit Amersfoort was het helemaal een dag die ze nooit meer vergeten. Allebei zijn ze ziek: Petra heeft nog uitzicht op herstel, maar Rob is ongeneeslijk ziek. Toch zagen ze hun held Max Verstappen voor het eerst samen in actie, en tegelijkertijd ook voor het laatst.

Het stel werd - samen met de eveneens ongeneeslijk zieke Leonie - door vrijwilligers van Stichting Ambulance Wens naar het circuit gebracht, zoals te zien is in de video bovenaan.

"Mijn man, dochter en ik zijn alle drie groot racefans. Onze grote wens is om samen bij een F1-wedstrijd te zijn", zei Paula vooraf. "Onze dochter gaat vaker, maar dat redden wij niet meer. Daarom gaan wij vandaag, met hulp van Ambulance Wens."

Rob lijdt al tien jaar aan peniskanker. Omdat hij veel moet liggen, kon hij alleen per speciale brancard mee. "Alles in en rondom zijn penis bevat een tumor", legt Petra uit. Zelf is zij ook al drie jaar ziek, maar nog wel in behandeling.

Vrijwilligers maken het mogelijk

Bij de ingang van het circuit, Gate 2, kwam het stel zondag aan. De begeleiding was in handen van Monica Booister, verpleegkundige en vrijwilliger bij Ambulance Wens. "Acht jaar geleden ging de laatste wens van mijn opa via deze stichting in vervulling. Dat greep mij zo aan dat ik later zelf vrijwilliger ben geworden", vertelt ze. "Zelf heb ik niet zoveel met racen, maar dat maakt niet uit. Als degene van wie de wens uitkomt geniet, dan doe ik dat ook."

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.