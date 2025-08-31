Verstappen geniet van tweede plek: ‘Bijzonder voor al die oranje tribunes’

Max Verstappen is zondag in Zandvoort tot het uiterste gegaan en beloonde het oranje publiek met een podiumplek. "Het was niet makkelijk, maar ik heb alles gegeven bij de start. Daarna moest ik mijn eigen race rijden omdat we snelheid tekort kwamen," zei hij na afloop.

Verstappen voelde zich dit raceweekend iedere dag sterker worden in Zandvoort. Na een zesde en twee vijfde plaatsen in de vrije trainingen kwalificeerde hij zich als derde. Zijn doel om een podiumplek voor eigen publiek te behalen maakte hij waar.

Al vroeg in de race pakte Verstappen met een gewaagde inhaalactie de tweede plaats van Lando Norris. De Brit sloeg terug in de Tarzanbocht en leek de rest van de middag buiten bereik. Totdat Norris zeven ronden voor het einde stilviel met motorproblemen. "We hadden het geluk dat er eentje van McLaren uitviel," zei Verstappen. "Al met al een goed resultaat."

Het moment dat hij na de finish richting de oranje tribunes reed, deed veel met de viervoudig wereldkampioen. "Het blijft ook bijzonder hier te rijden voor al die oranje tribunes. Dat gaf veel steun," aldus Verstappen.

Hart van Nederland/ANP