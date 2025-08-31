Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Verstappen geniet van tweede plek: ‘Bijzonder voor al die oranje tribunes’

Verstappen geniet van tweede plek: ‘Bijzonder voor al die oranje tribunes’

Max Verstappen

Vandaag, 17:24

Link gekopieerd

Max Verstappen is zondag in Zandvoort tot het uiterste gegaan en beloonde het oranje publiek met een podiumplek. "Het was niet makkelijk, maar ik heb alles gegeven bij de start. Daarna moest ik mijn eigen race rijden omdat we snelheid tekort kwamen," zei hij na afloop.

Verstappen voelde zich dit raceweekend iedere dag sterker worden in Zandvoort. Na een zesde en twee vijfde plaatsen in de vrije trainingen kwalificeerde hij zich als derde. Zijn doel om een podiumplek voor eigen publiek te behalen maakte hij waar.

Al vroeg in de race pakte Verstappen met een gewaagde inhaalactie de tweede plaats van Lando Norris. De Brit sloeg terug in de Tarzanbocht en leek de rest van de middag buiten bereik. Totdat Norris zeven ronden voor het einde stilviel met motorproblemen. "We hadden het geluk dat er eentje van McLaren uitviel," zei Verstappen. "Al met al een goed resultaat."

Het moment dat hij na de finish richting de oranje tribunes reed, deed veel met de viervoudig wereldkampioen. "Het blijft ook bijzonder hier te rijden voor al die oranje tribunes. Dat gaf veel steun," aldus Verstappen.

Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Verstappen eindigt als tweede in Zandvoort na race vol safety cars
Verstappen eindigt als tweede in Zandvoort na race vol safety cars
Racefans overspoelen Zandvoort: 'Max Express' bomvol supporters
Racefans overspoelen Zandvoort: 'Max Express' bomvol supporters
Verstappen start zondag op plek 3 in Dutch Grand Prix: 'Energie van publiek ongelooflijk'
Verstappen start zondag op plek 3 in Dutch Grand Prix: 'Energie van publiek ongelooflijk'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.