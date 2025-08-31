Terug

Verstappen eindigt als tweede in Zandvoort na race vol safety cars

Formule 1

Vandaag, 16:42

De Dutch Grand Prix in Zandvoort is zondag gewonnen door Oscar Piastri, voor Max Verstappen en Isack Hadjar. De Australiër reed een ijzersterke race en liet de concurrentie geen kans. Het is zijn eerste zege in Nederland.

Voor Max Verstappen bleek de tweede plek het hoogst haalbare. De Red Bull-coureur reed solide, maar had geen antwoord op de snelheid van McLaren. Piastri's teamgenoot Lando Norris leek lang af te stevenen op een tweede plek, maar moest vlak voor het einde opgeven door een opgeblazen motor.

De derde plaats ging naar de Frans-Algerijnse Isack Hadjar. De Red Bull Junior-coureur stond voor het eerst in zijn carrière op het podium.

Verrassing op het podium

De overwinning was voor Piastri zijn zevende Grand Prix-zege van het seizoen. Door het uitvallen van Norris loopt de leider in het kampioenschap sterk uit op zijn teamgenoot en direct concurrent.

De wedstrijd in Zandvoort verliep allerminst rustig: er kwamen meerdere safety cars de baan op. Eerst nadat Ferrari-coureur Hamilton te ruim de Hugenholtzbocht nam en crashte. Even later belandde zijn teamgenoot Leclerc in de grindbak na een tik van Antonelli in dezelfde bocht. Tot slot kwam de safety car opnieuw in actie toen de auto van Norris stilviel.

