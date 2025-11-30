Volg Hart van Nederland
Cruciale overwinning Verstappen in Qatar, houdt kans op WK-titel

Formule 1

Vandaag, 18:21 - Update: 60 minuten geleden

Max Verstappen heeft in een spannende race in Qatar een cruciale overwinning geboekt. Door voor concurrent Lando Norris te eindigen, houdt de Nederlander kans op een vijfde wereldtitel, richting de slotrace in Abu Dhabi.

Verstappen, viervoudig wereldkampioen, startte de race vanaf de tweede rij achter Norris en pole-sitter Oscar Piastri. Dankzij meesterlijk rijden won hij de Grote Prijs van Qatar. Daarmee heeft hij de strijd om de wereldtitel in de Formule 1 ongemeen spannend gemaakt.

Het kampioenschap wordt nu beslist in de slotrace over een week in Abu Dhabi.

Kans op vijfde titel

De Nederlander vergrootte met zijn zevende zege van het seizoen zelfs zijn kans op een vijfde wereldtitel. Hij klom met zijn maximale score naar de tweede plaats in de stand en heeft nog maar 12 punten achterstand op Lando Norris van McLaren, de leider in de stand die als vierde eindigde op het woestijncircuit van Lusail.

Oscar Piastri finishte als tweede, maar zakte wel naar de derde plaats met 16 punten minder dan zijn teamgenoot.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

