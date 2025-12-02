Red Bull verrast: jonge Hadjar vervangt Tsunoda naast Verstappen

Formule 1-team Red Bull Racing heeft Isack Hadjar bevestigd als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen in 2026. De 21-jarige Frans-Algerijnse autocoureur vervangt de Japanner Yuki Tsunoda, die wel als testrijder verbonden blijft aan het team.

Hadjar rijdt dit seizoen bij zusterteam Racing Bulls. Daar heeft hij dit seizoen 51 punten gehaald en staat hij tiende in het WK.

"Ik ben Oracle Red Bull Racing enorm dankbaar dat ze me de kans en het vertrouwen geven om op het hoogste niveau van de Formule 1 te racen", reageert Hadjar via het team. "Na al het harde werk dat ik heb geleverd sinds ik bij het juniorteam ben gekomen, is dit een geweldige beloning. Ik heb veel ups en downs gehad in mijn carrière en zij zijn in me blijven geloven en hebben me zover gedreven."

Teambaas Laurent Mekies van Red Bull vindt dat Hadjar in zijn eerste seizoen grote volwassenheid heeft getoond en heeft bewezen een snelle leerling te zijn. "Het belangrijkste is dat hij pure snelheid laat zien, wat de belangrijkste vereiste is in deze sport. We geloven dat Isack samen met Max kan schitteren en magie op het circuit kan creëren."

Veranderingen in talententeam

Het Formule 1-team Racing Bulls heeft op zijn beurt bekendgemaakt dat Arvid Lindblad de tweede rijder wordt naast Liam Lawson. De 18-jarige Brits-Zweedse coureur komt in de plaats van Hadjar. Lawson begon het huidige seizoen bij Red Bull, maar werd na twee grands prix vervangen door Tsunoda en keerde terug bij Racing Bulls.

Yuki Tsunoda kwam dit seizoen tot 30 punten in de Red Bull en haalde er 3 in de sprintrace in China bij Racing Bulls. Vaak was Hadjar in de Racing Bull sneller dan de 25-jarige Japanner.

"In zijn vijf seizoenen in de Formule 1 is Yuki uitgegroeid tot een complete coureur", omschrijft Mekies Tsunoda. "Iedereen in de sport zal het erover eens zijn dat het onmogelijk is om Yuki niet aardig te vinden en hij is een bijzonder onderdeel van de Red Bull-familie geworden. Ik bedank hem voor wat hij tot nu toe heeft bijgedragen en we weten dat hij van onschatbare waarde zal zijn voor de projecten voor 2026."