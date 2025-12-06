Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Verstappen vecht zondag als leeuw om titel: 'Daar geniet ik van'

Max Verstappen

Vandaag, 17:31 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Een uiterst spannend etmaal, dat gaat het worden in de Formule 1-wereld. Max Verstappen is nog steeds volop in de strijd voor de titel, Lando Norris heeft de beste kaarten maar sluit Oscar Piastri zeker nog niet uit. Kortom: het is bloedspannend. En juist die spanning zorgt voor een goed gevoel bij de Red Bull-coureur. "Daar geniet ik van."

Dat zei hij in de persconferentie na afloop van de kwalificatie in de Grote Prijs van Abu Dhabi. Verstappen veroverde poleposition en verschafte zich daarmee de beste uitgangspositie in de slotrace op zondag, waarin de titelstrijd in de Formule 1 wordt beslist.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

'All out'

"Heel blij met de pole. De auto voelde goed, het viel allemaal op zijn plaats. Ik ga natuurlijk proberen die race te winnen en heb dat kampioenschap uiteraard in mijn achterhoofd. Ik heb alleen een beetje hulp en geluk nodig", zei de 28-jarige coureur. "Ik ga 'all out', zal alles doen om mijn eerste plek te verdedigen en aanvallen te pareren. Ik kan alleen maar hopen dat ik de race win en dat het achter mij niet voorspelbaar verloopt."

Maar hoe kan de Nederlander nog kampioen worden, als hij geluk en hulp nodig zegt te hebben? In dit artikel leggen we het je precies uit:

Lees ook:

Puntentelling uitgelegd: zo kan Max Verstappen tóch wereldkampioen worden
Puntentelling uitgelegd: zo kan Max Verstappen tóch wereldkampioen worden

Lees ook

Verstappen begint kampioensrace vanaf pole, McLarens volgen vlak daarachter
Verstappen begint kampioensrace vanaf pole, McLarens volgen vlak daarachter
'Max-mania' barst los: fans naar Abu Dhabi voor titelrace Verstappen
'Max-mania' barst los: fans naar Abu Dhabi voor titelrace Verstappen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.