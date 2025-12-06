Verstappen vecht zondag als leeuw om titel: 'Daar geniet ik van'

Een uiterst spannend etmaal, dat gaat het worden in de Formule 1-wereld. Max Verstappen is nog steeds volop in de strijd voor de titel, Lando Norris heeft de beste kaarten maar sluit Oscar Piastri zeker nog niet uit. Kortom: het is bloedspannend. En juist die spanning zorgt voor een goed gevoel bij de Red Bull-coureur. "Daar geniet ik van."

Dat zei hij in de persconferentie na afloop van de kwalificatie in de Grote Prijs van Abu Dhabi. Verstappen veroverde poleposition en verschafte zich daarmee de beste uitgangspositie in de slotrace op zondag, waarin de titelstrijd in de Formule 1 wordt beslist.

'All out'

" Heel blij met de pole. De auto voelde goed, het viel allemaal op zijn plaats. Ik ga natuurlijk proberen die race te winnen en heb dat kampioenschap uiteraard in mijn achterhoofd. Ik heb alleen een beetje hulp en geluk nodig", zei de 28-jarige coureur. "Ik ga 'all out', zal alles doen om mijn eerste plek te verdedigen en aanvallen te pareren. Ik kan alleen maar hopen dat ik de race win en dat het achter mij niet voorspelbaar verloopt."

Maar hoe kan de Nederlander nog kampioen worden, als hij geluk en hulp nodig zegt te hebben? In dit artikel leggen we het je precies uit: