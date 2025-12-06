Verstappen begint kampioensrace vanaf pole, McLarens volgen vlak daarachter

Max Verstappen heeft zaterdag een grote stap gezet richting het kampioenschap, bij misschien wel de belangrijkste kwalificatie van het jaar: die van de GP in Abu Dhabi. De Nederlander start zondag vanaf poleposition. Kort achter hem volgen zijn twee grootste concurrenten van McLaren.

Ondanks zijn puntenachterstand maakt Verstappen nog altijd kans op zijn vijfde wereldtitel. Daarvoor moet zondag echter alles precies goed vallen. Hij móét in elk geval Lando Norris, die vanaf plek twee vertrekt, ruim achter zich houden. Ook Oscar Piastri hijgt de Red Bull-coureur in de nek: hij start vanaf plek drie.

Verstappen staat twaalf punten achter op Lando Norris, met Oscar Piastri vier punten dáár weer achter. In de race zijn er meerdere scenario’s waarin Verstappen alsnog kampioen kan worden, maar de eenvoudigste is helder: winnen. Als Norris dan vierde of lager eindigt, pakt Verstappen de titel. Hoe de puzzel precies in elkaar zit, legt Tim Coronel uit in bovenstaande video.

Ouderwets goed

Verstappen was ouderwets goed in de kwalificatie. Hij zorgde ervoor dat hij als enige twee nieuwe sets banden kon gebruiken in de derde en laatste sessie. Daarin zette hij twee vlekkeloze rondes neer, waar de sneller geachte Norris en Piastri in hun McLarens niet aan konden tippen.

George Russell start zondag in zijn Mercedes vanaf de vierde plaats. De Brit kan zich mogelijk mengen in de strijd vooraan en eventueel een rol spelen in het raceverloop.

Het racespektakel begint zondag om 14.00 uur.