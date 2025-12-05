Puntentelling uitgelegd: zo kan Max Verstappen tóch wereldkampioen worden

De ontknoping van het Formule 1-seizoen staat voor de deur en juist dan wordt het puntensysteem voor veel fans weer een puzzel. Hoe werkt het nu precies met al die posities, punten en scenario's? Max Verstappen maakt nog steeds kans op zijn vijfde wereldtitel. Hoe dat precies zit, leggen we stap voor stap uit.

Max Verstappen begint de laatste race in Abu Dhabi zonder stress. Hij zegt dat hij "volkomen ontspannen" is en dat alles wat hij vanaf nu wint "een bonus" is.

Verstappen strijdt met twee McLaren-coureurs: Lando Norris en Oscar Piastri. Norris staat 12 punten voor op Verstappen. Piastri volgt daar weer vier punten achter. Dat maakt de slotrace spannend, maar ook ingewikkeld. Daarom hieronder de scenario’s waarmee Verstappen tóch bovenaan kan eindigen.

Wat heeft Verstappen nodig?

De makkelijkste route is simpel: wint Verstappen de race, dan wordt hij kampioen als Norris vierde of lager eindigt. Piastri mag dan op elke positie eindigen. Wordt Verstappen tweede, dan heeft hij nog steeds kans, maar dan moet Norris achtste of lager worden én Piastri derde of lager. Bij een derde plaats van Verstappen moet Norris negende of lager finishen én Piastri tweede of lager.

Bron: Instagram/F1

Dat zijn forse voorwaarden, maar Verstappen blijft nuchter. "Ik ga er met louter positieve energie in, maar als ik de titel niet win, weet ik nog steeds dat ik een geweldig seizoen heb gehad." Hij zegt dat de druk daardoor minder groot voelt, al gaat hij er "altijd alles uit halen wat erin zit". Het tempo wordt volgens hem wel een uitdaging, maar hij hoopt dat strategie een rol gaat spelen: "Als je op het juiste moment de juiste beslissingen neemt, krijgen we misschien wel de kans."

Hoe kan Lando Norris kampioen worden?

Norris heeft de beste uitgangspositie. Hij is zeker van de wereldtitel als hij eerste, tweede of derde wordt. In andere scenario’s moet hij vooral opletten waar Verstappen en Piastri eindigen. Zo wordt hij met een vierde plek kampioen als Verstappen tweede of lager eindigt en Piastri elke positie mag pakken. Hoe lager Norris eindigt, hoe lager de posities van Verstappen en Piastri moeten zijn om hem kampioen te maken.

Bron: Instagram/F1

En wat moet Piastri doen?

Piastri heeft de kleinste kans, maar is nog niet uitgeschakeld. Hij wordt kampioen als hij de race wint én Norris zesde of lager eindigt. Verstappen mag in dat geval overal eindigen. Wordt Piastri tweede, dan moet Norris tiende of lager worden én Verstappen vierde of lager. Dat maakt zijn pad een stuk smaller, al blijft de deur op een kier.

Bron: Instagram/F1

De GP van Abu Dhabi begint zondag om 14.00 uur (Nederlandse tijd).