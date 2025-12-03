'Max-mania' barst los: fans naar Abu Dhabi voor titelrace Verstappen

Het seizoen van Max Verstappen, de wereldkampioen van de afgelopen jaren, verliep stroef. Een nieuwe wereldtitel leek uit zicht. Maar na een reeks sterke prestaties is Max weer helemaal terug in de race. Komend weekend kan hij zelfs de wereldtitel pakken, en veel Nederlandse fans willen dat van dichtbij meemaken. Sommigen zijn al onderweg naar Abu Dhabi, voor wat hopelijk een groot Nederlands feestje wordt.

Het is nog geen uitgemaakte zaak, maar de fans die Hart van Nederland woensdagochtend spreekt op Schiphol, zijn vol vertrouwen. Dat zie je in de video bovenaan.

Zo kan Verstappen wereldtitel grijpen

Nu hoeft Max alleen nog maar de titel te grijpen. Daarvoor zijn er verschillende scenario's. Als Verstappen wint in Abu Dhabi, moet nummer 2 van het klassement, Lando Norris, als vierde of lager eindigen. Bij een tweede plek van onze landgenoot moet Norris als achtste of lager finishen én mag Piastri (de nummer 3) niet winnen.

Als Verstappen derde wordt, dan moet Norris negende of lager eindigen en mag ook dan Piastri niet als eerste over de streep komen.