Dit racecircuit vervangt Zandvoort na volgend jaar in de Formule 1

Formule 1

Vandaag, 10:56 - Update: 2 uur geleden

De Formule 1 keert voor twee jaar terug naar Portugal. Er is een akkoord gesloten voor een Grand Prix van Portugal op het circuit van Portimão in 2027 en 2028, meldt de koningsklasse op zijn website. Portugal kan als Europese race terugkeren als vervanger van de Dutch Grand Prix op Zandvoort, die in 2026 voor het laatst wordt gehouden.

Het Autódromo Internacional do Algarve kreeg in 2020 en 2021 de Formule 1 al op bezoek. Portugal was toen een ideale plek om te racen tijdens de coronacrisis. Lewis Hamilton, toen nog rijdend voor Mercedes, won beide keren op het 4,6 kilometer lange technische circuit.

De Zandvoortse Ans Veldwisch is een superfan van de Formule 1, zij baalt dat het racefestijn na 2026 vertrekt uit de badplaats:

Superfan Formule1 teleurgesteld
Eerdere Portugese grands prix

De Grote Prijs van Portugal werd eerder verreden tussen 1984 en 1996 op het circuit van Estoril. Er waren ook drie Portugese grands prix van 1958 tot en met 1960.

De regering van Portugal en het bureau van toerisme hebben de overeenkomst met de Formule 1 mede ondertekend. "Portugal is terug op de Formule 1-kaart en de grand prix biedt tal van economische kansen", zei minister Manuel Castro Almeida van Economie in het persbericht. Formule 1-baas Stefano Domenicali zei dat hij wil zorgen voor een "indrukwekkende terugkeer" van Portugal op de kalender. "We willen de passie van de Portugese fans aanwakkeren op een circuit dat spanning biedt van de eerste bocht tot de finishvlag."

