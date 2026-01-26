Volg Hart van Nederland
Glanzender en met andere motor: dit is Verstappens nieuwe Red Bull

Formule 1

Vandaag, 09:49 - Update: 42 minuten geleden

Formule 1-team Red Bull Racing heeft voor het eerst de echte nieuwe auto van Max Verstappen en Isack Hadjar laten zien. Het gaat om de RB22, waarvan beelden zijn gedeeld in aanloop naar besloten testdagen in Barcelona. Fans kregen daarmee voor het eerst een goed beeld van de bolide zoals die straks ook echt de baan op gaat.

Tien dagen eerder was de officiële presentatie van de auto in Detroit. Die onthulling zorgde voor gemengde reacties, omdat het toen ging om een zogenoemde dummy. Het model liet vooral de lijnen zien, maar nog niet het definitieve uiterlijk van de auto.

De heren van F1 Aan Tafel bespreken het uiterlijk van nieuwe Red Bull. Ze zijn geen fan van de nieuwe look van de Max Verstappens auto:

Glanzender en nieuw tijdperk in de Formule 1

Op de nieuwe beelden valt vooral de kleurstelling op. De RB22 heeft een andere tint blauw gekregen en oogt een stuk glanzender dan voorheen. De kleur is niet het enige dat is aangepast. Onder de kap zitten de grootste veranderingen.

Het motorreglement gaat namelijk volledig op de schop en de sport stapt over op krachtbronnen die voor de helft elektrisch worden aangedreven. Voor Red Bull is dit extra bijzonder: in samenwerking met Ford hebben zij voor het eerst een eigen motor ontwikkeld.

Ook de auto’s zelf veranderen flink. Ze worden lichter, smaller en wendbaarder. De voor- en achtervleugel krijgen een grotere rol, met als doel dat coureurs dichter op elkaar kunnen rijden en inhalen makkelijker wordt.

Twee punten tekort voor wereldtitel

Voor Max Verstappen staat er veel op het spel. De Nederlander kwam vorig seizoen slechts twee punten tekort voor een vijfde wereldtitel. Met deze nieuwe Red Bull begint hij opnieuw aan de jacht op de wereldtitel.

Redactie Hart van Nederland/ANP

