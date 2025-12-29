Max Verstappen verkozen tot beste Formule 1-coureur van het seizoen

Max Verstappen is door de teambazen in de Formule 1 uitgeroepen tot beste coureur van het seizoen. De Nederlander kreeg in de stemming de voorkeur boven wereldkampioen Lando Norris.

De teambazen van alle tien Formule 1-teams stelden ieder een top tien samen van de beste coureurs. Verstappen verzamelde daarin de meeste punten. Oscar Piastri, die een groot deel van het seizoen aan de leiding ging in het WK-klassement, eindigde als derde.

Leonie, Rob en Petra zijn ernstig ziek en genieten met volle teugen van Formule 1:

1:51 Leonie, Rob en Petra zijn ernstig ziek en genieten met volle teugen van Formule 1

Vijfde keer

Voor Verstappen is het de vijfde keer op rij dat hij wordt verkozen tot coureur van het jaar. De 28-jarige Limburger dankt die erkenning mede aan een sterke comeback in de titelstrijd. Tijdens de zomerstop leek hij met een achterstand van 104 punten op Norris vrijwel kansloos voor een vijfde wereldtitel op rij.

In de slotfase van het seizoen vocht Verstappen zich echter knap terug door zes van de laatste negen Grands Prix te winnen. Daardoor bleef de titelstrijd tot en met de laatste race in Abu Dhabi spannend. Verstappen won die race, maar kwam uiteindelijk twee punten tekort voor de titel, die naar Norris ging. De 26-jarige McLaren-coureur pakte daarmee zijn eerste wereldkampioenschap.

Eerder deze maand werd Verstappen ook al onderscheiden door autosportfederatie FIA. Hij ontving de prijs voor Action of the Year voor zijn inhaalactie tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna in mei.