Topadviseur Helmut Marko van Red Bull vertrekt uit het team van Max Verstappen

Topadviseur Helmut Marko vertrekt na ruim twintig jaar bij Red Bull Racing, bevestigt het Formule 1-team van Max Verstappen. De Oostenrijker speelde in die periode een sleutelrol en won acht wereldtitels, vier met Sebastian Vettel en vier met Max Verstappen, en daarnaast zes constructeurstitels.

Na de Grand Prix van Abu Dhabi, waarin Verstappen zijn wereldtitel kwijtraakte, liet Marko al weten na te denken over zijn toekomst. “Ik zal erover in gesprek gaan en dan zie ik wat ik doe. Ik moet er een nacht over slapen,” zei hij. De Britse krant The Telegraph meldde maandag op basis van bronnen al dat Marko zou vertrekken.

Eerder dit jaar is ook oud-teambaas Christian Horner vertrokken:

Vertrouweling van Verstappen

Marko speelde een cruciale rol in de carrière van Verstappen. Hij haalde de Limburger al op 16-jarige leeftijd naar de Formule 1 en groeide uit tot een belangrijke vertrouweling van de Nederlandse coureur. Verstappen heeft al aangegeven dat hij in 2026 bij Red Bull blijft.

Marko laat weten dat hij “diep geraakt was” door het verliezen van Verstappens wereldtitel aan McLaren-coureur Lando Norris. “Het heeft mij duidelijk gemaakt dat dit het juiste moment is om dit zeer lange, intense en succesvolle hoofdstuk af te sluiten,” aldus de Oostenrijker.

Reactie van de teambaas: ‘We zullen hem echt missen’

Het vertrek van Marko volgt een half jaar na het afscheid van teambaas Christian Horner. De Brit was sinds 2005 betrokken bij Red Bull en maakte daarmee alle grote successen van het team mee. Horner werd na een slechte eerste seizoenshelft opgevolgd door Laurent Mekies.

"Het is zeer verdrietig nieuws dat Helmut ons verlaat," zegt Mekies via Red Bull. "Hij is meer dan twee decennia een integraal onderdeel van ons team geweest. Dit markeert het einde van een opmerkelijk succesvol hoofdstuk. Zijn vertrek laat een grote leegte achter en we zullen hem echt missen."