Red Bull zet Christian Horner op straat: teambaas moet per direct weg

Red Bull Racing zet na ruim 20 jaar teambaas Christian Horner (51) aan de kant. Horner per direct uit zijn functie gezet, dat bevestigt het Formule 1-team woensdagochtend in een persbericht. De leiding van het Red Bull-concern heeft het vertrouwen in Horner opgezegd. Ondanks een contract dat nog liep tot 2030, moest hij alsnog het veld ruimen.

Theo bosDe beslissing kwam na spoedoverleg tussen mede-eigenaren Chalerm Yoovidhya en Mark Mateschitz en sportdirecteur Oliver Mintzlaff. Laurent Mekies, nu nog actief bij zusterteam Racing Bulls, neemt zijn taken voorlopig over.

Mekies was eerder werkzaam voor de FIA en voor de F1-renstal Ferrari. Sinds 2024 was hij de teambaas bij RB Formula One Team. "De afgelopen anderhalf jaar zijn een absolute eer geweest om het team te mogen leiden en een geweldig avontuur", zegt Mekies in een persbericht van Racing Bulls. Het team heeft racedirecteur Alan Permane aangesteld als opvolger van Mekies.

Tom Coronel vertelde vorig jaar al dat er binnen Red Bull Racing een machtsstrijd speelt. In de onderstaande video gaat hij daar dieper op in.

2:24 'Machtsstrijd bij Red Bull, Max is vertrouwen in Horner kwijt'

Horner stond sinds 2005 aan het roer van Red Bull in de Formule 1. Onder zijn leiding groeide het team uit tot een dominante kracht in de sport. Hij leidde Red Bull naar acht wereldtitels bij de coureurs – vier voor Sebastian Vettel en vier voor Max Verstappen – en zes titels bij de constructeurs. Toch vindt de top van het Red Bull-concern het nu genoeg geweest.

Tegenvallende resultaten

De directe aanleiding lijkt de slechte reeks van het team te zijn. Afgelopen weekend eindigde Max Verstappen op een teleurstellende vijfde plek tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. Teamgenoot Yuki Tsunoda bleef opnieuw puntloos. Eerder ging het al mis bij de race in Oostenrijk, thuisbasis van Red Bull.

Maar er speelt meer. Vorig jaar werd Horner beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag tegenover een medewerkster. Een intern onderzoek sprak hem tot twee keer toe vrij, maar de vrouw in kwestie stapte later naar de rechter. Die zaak komt begin 2026 voor.

Red Bull blijft achter op concurrentie

In het huidige seizoen staat Red Bull ver achter op de concurrentie. Verstappen staat derde in het WK op ruime achterstand van McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. In het constructeurskampioenschap staat Red Bull slechts vierde.