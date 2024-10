Vader Verstappen kritisch over leegloop bij Red Bull: 'Heb hier voor gewaarschuwd'

Jos Verstappen heeft zijn zorgen uitgesproken over het vertrek van enkele belangrijke medewerkers bij Red Bull, de renstal waarvoor zijn zoon Max drie keer wereldkampioen werd de afgelopen jaren. Nadat eerder al bekend werd dat topontwerper Adrian Newey overstapt naar Aston Martin en sportief directeur Jonathan Wheatley koos voor Audi, kwam vorige week naar buiten dat hoofdstrateeg Will Courtenay naar McLaren overstapt.

"Op deze manier kan het niet doorgaan, de boel zal exploderen", meldde Jos Verstappen aan de Engelse krant Daily Mail. "Er is hier spanning terwijl hij op zijn positie blijft", doelde hij op teambaas Christian Horner, die hij al vaker bekritiseerde.

Deze superfans zullen hopen dat Verstappen de strijd om de wereldtitel weer in zijn voordeel beslecht:

2:20 Verstappen-fans in Montfort uitzinnig na binnenhalen tweede wereldtitel

Acht keer zonder winst

Max Verstappen staat nog steeds aan de leiding in de WK-stand, maar hij heeft al acht grands prix niet meer gewonnen. Met nog zes races te gaan is Lando Norris genaderd tot op 52 punten.

"Ik heb hier steeds voor gewaarschuwd", liet vader Verstappen optekenen door Motorsport.com. "Het team zegt dan: oh, het maakt niet uit, we vinden wel iemand anders (voor die posities). Maar het zijn nu te veel mensen die vertrekken. En Max krijgt er elke keer vragen over en zo. Dus ja, ik denk dat het gewoon niet goed is, wat er nu gebeurt."

ANP