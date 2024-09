Max Verstappen eindigt als vijfde in GP Azerbeidzjan

Max Verstappen is als vijfde geëindigd in de Grote Prijs van Azerbeidzjan in de Formule 1. De overwinning ging in Bakoe naar Oscar Piastri van McLaren. Verstappen was als zesde gestart op het stratencircuit in de hoofdstad van Azerbeidzjan.

Verstappen wist Lando Norris, zijn voornaamste concurrent om de wereldtitel, net niet achter zich te houden. Norris, die in de achterhoede was gestart, haalde de Red Bull-coureur in de 49e ronde in. Er werden 51 rondes gereden op het circuit in het centrum van de stad.

Safetycar

In de slotfase vielen Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez en Carlos Sainz van Ferrari uit nadat ze met elkaar in aanraking waren gekomen. Daarom eindigde de race met een virtuele safetycar.

Het was de zeventiende race van het seizoen. Er staan nog zeven races op het programma. Volgend weekend is de Grote Prijs van Singapore.

