Max Verstappen op het matje geroepen om grof taalgebruik

Max Verstappen moet zich in Singapore bij de stewards van de internationale autosportfederatie FIA verantwoorden vanwege zijn taalgebruik tijdens de officiële persconferentie op donderdag. De drievoudig wereldkampioen gebruikte het woord 'fucked' in antwoord op vragen van journalisten.

Volgens de stewards heeft de Red Bull-coureur hiermee de regels overtreden, en hij is verzocht zich na de eerste vrije training te melden.

'We zijn geen rappers'

Op dezelfde dag had FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem opgeroepen om het grove taalgebruik van Formule 1-coureurs aan te pakken, met name het vloeken via de teamradio, dat regelmatig op televisie wordt uitgezonden. "Ze gebruiken het woord 'fuck' zo vaak. We zijn geen rappers, het hoort niet in de autosport", aldus Ben Sulayem.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP