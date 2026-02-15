Het nieuwe F1-seizoen staat voor de deur: dit gaat er veranderen aan de bolides

Voor de racefanaten onder ons gloort er hoop aan de horizon. Het wachten op het nieuwe Formule 1-seizoen is bijna voorbij: op 8 maart staat de eerste race in Australië op het programma. Na een zinderende apotheose vorig jaar, waarin Max nipt zijn meerdere moest erkennen in de Brit Lando Norris, belooft het ook dit jaar weer een spannend seizoen te worden. Dat geldt des te meer omdat er het nodige verandert aan de auto's. Hieronder zetten we de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Ten eerste worden de nieuwe F1-bolides kleiner en compacter. Dat moet de auto's wendbaarder maken en leiden tot meer dynamische races. Ook verdwijnt het zogeheten DRS, het Drag Reduction System. Dat systeem kon tijdelijk worden ingezet om de topsnelheid op rechte stukken te verhogen, bijvoorbeeld om een tegenstander in te halen. Vanaf dit seizoen kunnen teams actief de voor- en achtervleugel van de auto aanpassen tijdens de race. DRS, dat op de achtervleugel zat, wordt daarmee vervangen.

Gedeeltelijk elektrische motor

De meest ingrijpende verandering zit in het hart van de auto: de motor. De aandrijving is vanaf komend seizoen voor de helft elektrisch. De andere 50 procent blijft gebaseerd op verbranding. Dat voegt een nieuwe dimensie toe aan de sport. Coureurs en teams moeten slimmer omgaan met het gebruik van energie. Non-stop het gaspedaal vol indrukken is er niet meer bij.

De kaarten worden dit seizoen dus opnieuw geschud. Momenteel zijn de teams bezig met testdagen, waarin de nieuwe auto's uitgebreid worden beproefd. Volgens kenners zien de resultaten van Red Bull, Ferrari en Mercedes er sterk uit. Door de grote veranderingen is de verwachting dat het komende seizoen verrassingen kan brengen.