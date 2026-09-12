Verstappen derde in Madrid, inhalen wordt lastig op nieuw circuit

Max Verstappen begint de Grand Prix van Spanje in Madrid zondag vanaf de derde plek. De Nederlander moest tijdens de kwalificatie Lando Norris en Kimi Antonelli voor zich dulden. Een tegenvaller voor Verstappen, want volgens de coureurs is inhalen op het nieuwe circuit in Madrid lastig.

Norris was zaterdag met een tijd van 1.31,824 de snelste. Antonelli kwam in zijn Mercedes tot 1.31,835 en verzekerde zich daarmee van de tweede startplek. Verstappen klokte 1.31,964.

Eerste kwalificatie op Madring

Het was de eerste keer dat Formule 1-coureurs een kwalificatie reden op de Madring. Het nieuwe circuit is 5,4 kilometer lang en telt 22 bochten.

Madrid keert dit jaar terug op de Formule 1-kalender. De komende tien jaar blijft de Grote Prijs van Spanje in de Spaanse hoofdstad.

Verstappen start vanaf derde plek

De derde startpositie kan zondag belangrijk worden voor Verstappen. Volgens de coureurs zijn er op het nieuwe circuit weinig mogelijkheden om in te halen.

De race gaat zondag om 15.00 uur van start en telt 57 ronden. Norris begint vanaf poleposition, met Antonelli en Verstappen direct achter hem.