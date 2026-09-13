Verstappen tweede in race op nieuw Spaans circuit

De Italiaanse klassementsleider Kimi Antonelli (20) heeft zondag de GP van Spanje op de Madring gewonnen. Het was de achtste zege van de coureur van Mercedes dit seizoen.

De Nederlander Max Verstappen (28) eindigde met zijn Red Bull op het nieuwe circuit in de Spaanse hoofdstad voor de derde keer dit seizoen op de tweede plaats. De Brit Lando Norris (26) werd in zijn McLaren derde.

Het was de eerste keer dat er op de Madring een race werd gehouden. Het stratencircuit rondom beurscomplex Ifema werd vooraf door verschillende coureurs als gevaarlijk bestempeld. Het was de verwachting dat er tal van incidenten plaats zouden vinden, waardoor de race stil zou komen te liggen. Dat was geen enkele keer het geval.