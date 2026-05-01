Komt Verstappen dit weekend in actie? 'Geruchten over afgelasting GP Miami'

Formule 1

Vandaag, 21:26

Gaat de Grand Prix van Miami wel door? Nu er noodweer wordt verwacht rond het Hard Rock Stadium, doen allerlei scenario’s de ronde. Van een eerdere starttijd tot uitstel naar maandag: er wordt volop gespeculeerd.

Waar het weer tot en met zaterdag nog zonnig is, voorspellen meteorologen voor zondag zware regenbuien en mogelijk onweer met bliksem in het zuiden van Florida. Dat kan grote gevolgen hebben voor de race, zeker met bijna 300.000 toeschouwers op de tribunes, schrijft het AD.

In Nederland hebben we ook vaak weerwaarschuwingen. Zijn die nou echt nodig? In de video boven dit artikel leggen we dat voor je uit.

Amerikaanse regels

Volgens de Amerikaanse regels moeten buitenevenementen direct worden stilgelegd bij onweer en moeten bezoekers een veilige plek zoeken. Dat maakt de organisatie extra complex.

Toch is er in Miami nog geen sprake van paniek. In de paddock klinkt vooral dat dit soort weersomstandigheden vaker voorkomen. "Volgens mij is het elk jaar hetzelfde hier in Miami", is de overheersende reactie.

Door Redactie Hart van Nederland

