Verstappen wint op Nürburgring en jaagt op meer races

Aankomende mei staat de iconische 24-uursrace op de Nürburgring op het programma. Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag een keer mee zou doen en dit jaar komt zijn wens uit. Ter voorbereiding op die race deed Max zaterdag mee aan een kleinere race op datzelfde circuit. En met succes: Max en zijn twee teamgenoten wonnen de race.

Al langere tijd ambieert Verstappen een carrière in de langeafstandsraces, zoals op de Nürburgring, naast zijn Formule 1-carrière. Des te meer omdat de nieuwe regels in de Formule 1 niet in de smaak vallen bij Max. De regels, die zich meer toespitsen op duurzaam racen en slim gebruikmaken van de nieuwe batterij, zouden het pure race-element uit de sport halen, aldus menig Formule 1-coureur, waaronder Max.

Mogelijk meer deelnames

Vanwege het conflict in het Midden-Oosten zijn de aanstaande Formule 1-races in Bahrein en Saudi-Arabië geschrapt. Daarmee komt er extra ruimte vrij in de agenda van de 28-jarige Nederlander. Er wordt dan ook gekeken naar de mogelijkheid om nog meer races te rijden op het iconische Duitse circuit. Dat zou goed uitkomen als voorbereiding op de 24-uursrace, die in mei wordt gehouden.

Ook zijn eerste race op de Nürburgring, afgelopen september, won Verstappen. Dat belooft dus veel goeds voor mei.