Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Verstappen wint op Nürburgring en jaagt op meer races

Verstappen wint op Nürburgring en jaagt op meer races

Sporters

Vandaag, 18:03

Link gekopieerd

Aankomende mei staat de iconische 24-uursrace op de Nürburgring op het programma. Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag een keer mee zou doen en dit jaar komt zijn wens uit. Ter voorbereiding op die race deed Max zaterdag mee aan een kleinere race op datzelfde circuit. En met succes: Max en zijn twee teamgenoten wonnen de race.

Al langere tijd ambieert Verstappen een carrière in de langeafstandsraces, zoals op de Nürburgring, naast zijn Formule 1-carrière. Des te meer omdat de nieuwe regels in de Formule 1 niet in de smaak vallen bij Max. De regels, die zich meer toespitsen op duurzaam racen en slim gebruikmaken van de nieuwe batterij, zouden het pure race-element uit de sport halen, aldus menig Formule 1-coureur, waaronder Max.

Mogelijk meer deelnames

Vanwege het conflict in het Midden-Oosten zijn de aanstaande Formule 1-races in Bahrein en Saudi-Arabië geschrapt. Daarmee komt er extra ruimte vrij in de agenda van de 28-jarige Nederlander. Er wordt dan ook gekeken naar de mogelijkheid om nog meer races te rijden op het iconische Duitse circuit. Dat zou goed uitkomen als voorbereiding op de 24-uursrace, die in mei wordt gehouden.

Ook zijn eerste race op de Nürburgring, afgelopen september, won Verstappen. Dat belooft dus veel goeds voor mei.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Max Verstappen wint direct bij GT3-debuut op Nürburgring

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.