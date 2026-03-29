Nieuwe domper voor Verstappen bij GP in Japan, Antonelli neemt leiding

Formule 1

Vandaag, 08:58 - Update: 3 uur geleden

Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Japan niet verder gekomen dan de achtste plaats. De Nederlander begon nog sterk met een opmars van de elfde naar de achtste plek, maar daarna viel zijn inhaalrace stil op het circuit van Suzuka.

De viervoudig wereldkampioen kwam vast te zitten achter Pierre Gasly en slaagde er niet in om de Alpine-coureur voorbij te gaan. Daardoor zat er niet meer in dan een achtste plek voor de Red Bull-coureur.

Antonelli pakt leiding WK

Vooraan was het opnieuw Kimi Antonelli die de show stal. De pas 19-jarige Italiaan reed zijn Mercedes overtuigend naar de overwinning en boekte daarmee zijn tweede zege op rij.

Met die winst neemt Antonelli ook de leiding in het wereldkampioenschap over van zijn teamgenoot George Russell, die als vierde eindigde.

Oscar Piastri pakte de tweede plaats en herstelde zich daarmee van een moeizame seizoensstart. De McLaren-coureur viel eerder uit in Australië en kon in China niet eens starten door technische problemen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

