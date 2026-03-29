Verstappen twijfelt over toekomst in Formule 1, verliest plezier in sport

Vandaag, 10:38 - Update: 31 minuten geleden

Max Verstappen twijfelt over zijn toekomst in de Formule 1 en gaat daar komende "weken en maanden" over nadenken. Na de Grand Prix van Japan op het circuit van Suzuka Circuit gaf de viervoudig wereldkampioen aan dat hij het plezier in de sport aan het verliezen is. "Het moet wel leuk blijven. Het is niet alleen Formule 1 in het leven, er zijn meer dingen die we kunnen doen", zei hij na afloop.

De Nederlander heeft vooral moeite met de huidige technische regels en de halfelektrische auto's. Daarnaast kampt hij met problemen aan zijn Red Bull Racing-wagen, die lastig bestuurbaar is. In Japan kwam Verstappen niet verder dan een achtste plaats, terwijl hij daar de afgelopen 4 jaar nog won.

"Ik was blij dat de race was afgelopen. Ik heb echt de ronden zitten aftellen. Je kunt gewoon niet fatsoenlijk inhalen met deze auto's", aldus de coureur.

Het nieuwe F1-seizoen staat voor de deur: dit gaat er veranderen aan de bolides
Het nieuwe F1-seizoen staat voor de deur: dit gaat er veranderen aan de bolides

Een hoop problemen

Verstappen wist zich tijdens de race nog wel op te werken van de elfde naar de achtste plek, maar bleef steken achter Pierre Gasly. Een inhaalpoging mislukte door het batterijvoordeel van zijn concurrent. Hij hoopt dat Red Bull de komende weken, waarin geen races zijn, de auto kan verbeteren: "Er is heel veel op te lossen, want we hebben heel veel problemen."

Nieuwe domper voor Verstappen bij GP in Japan, Antonelli neemt leiding
Nieuwe domper voor Verstappen bij GP in Japan, Antonelli neemt leiding
Verstappen baalt na achtste plaats in kwalificatie: ‘Helemaal waardeloos’
Verstappen baalt na achtste plaats in kwalificatie: ‘Helemaal waardeloos’

