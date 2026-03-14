Verstappen baalt na achtste plaats in kwalificatie: 'Helemaal waardeloos'

Formule 1

Vandaag, 10:02

Kimi Antonelli heeft poleposition veroverd in de Grote Prijs van China. De Italiaan van Mercedes heeft met zijn 19 jaar en 202 dagen een record gevestigd in de Formule 1, want hij is de jongste coureur ooit die de eerste startplek veroverde in een hoofdrace. Max Verstappen eindigde als achtste en is daar teleurgesteld over. "Helemaal waardeloos", zegt hij.

Antonelli passeert Sebastian Vettel op de eeuwige ranglijst. De Duitser was 21 jaar en 72 dagen oud toen hij in 2008 poleposition veroverde in de GP van Italië.

Teleurgesteld

Max Verstappen ervoer wederom dat zijn Red Bull niet is opgewassen tegen de snelle Mercedessen. De viervoudig wereldkampioen klokte de achtste tijd; hij was bijna een seconde langzamer dan Antonelli.

Verstappen reageert tegenover Viaplay teleurgesteld over zijn prestaties. Hij is ontrevreden over zijn achtste plek in de kwalificatie. "Ook weer helemaal waardeloos. We hebben best wel veel veranderd, het maakt allemaal niets uit", reageert hij over dat hij een seconde achter Antonelli eindide.

"Het is totaal niet fijn, er is totaal geen balans. Ik weet niet wat ik ervan moet maken, het is niet fijn om in te rijden."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

