Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Max Verstappen komt niet verder dan achtste plek in vrije training GP China

Max Verstappen komt niet verder dan achtste plek in vrije training GP China

Max Verstappen

Vandaag, 08:10

Link gekopieerd

Max Verstappen heeft in de enige vrije training van de Grote Prijs van China de achtste tijd gereden. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen van Red Bull kwam op het Shanghai International Circuit tot 1:34,541. Daarmee was hij 1,8 seconde langzamer dan George Russell, die met 1:32,741 het snelste was.

Later op vrijdag, om 08.30 uur, volgt nog de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag. Na de sprintrace rijden de coureurs zaterdag de kwalificatie voor de race van zondag.

Verstappen eindigde afgelopen zondag in de Grote Prijs van Australië als zesde na een inhaalrace. De Red Bull-coureur was een dag eerder gecrasht in de kwalificatie en moest in de achterhoede starten. De zege in Melbourne ging naar George Russell in de Mercedes.

Dit kunnen we volgens Jack Plooij verwachten van Max Verstappen in het nieuwe F1-seizoen:

Dit kunnen we verwachten van Max Verstappen in het nieuwe F1-seizoen
8:32

Dit kunnen we verwachten van Max Verstappen in het nieuwe F1-seizoen

Gemopper over nieuwe auto's

De Nederlander mopperde na de race in Australië over de nieuwe auto's dit seizoen. De Formule 1 is overgestapt op een nieuwe motor die voor de helft elektrisch en voor de andere helft met een verbrandingsmotor wordt aangedreven. Daardoor moeten coureurs soms gas terugnemen om de accu op te laden.

Door ANP

Lees ook

Max Verstappen maakt uitstapje buiten F1 en sluit vertrek niet uit
Max Verstappen maakt uitstapje buiten F1 en sluit vertrek niet uit
Dramatisch begin voor Max Verstappen: harde crash in kwalificatie Australië
Dramatisch begin voor Max Verstappen: harde crash in kwalificatie Australië

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.