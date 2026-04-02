Geen Formule 1, wel Max Verstappen: hier kun je hem zien racen

2 apr 2026, 21:03

De Nederlandse Formule 1-fans moeten het in april even doen zonder races, maar niet getreurd voor Max Verstappen-fans. De Nederlander komt door de onverwachte break in het seizoen in actie tijdens de 24 uur van de Nürburgring. In het weekend van 18 en 19 april moet hij zich hier eerst voor zien te kwalificeren.

Verstappen verschijnt aan de start van de Nürburgring Qualifiers in een Mercedes GT3-wagen. Hij rijdt daar samen met de Oostenrijker Lucas Auer. Tijdens de 24-uursrace komen daar de Fransman Jules Gounon en de Spanjaard Daniel Juncadella bij. De kwalificatie is te bekijken via Viaplay.

Het Formule 1-seizoen gaat op 3 mei weer van start met de GP van Miami in de Verenigde Staten. Door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten zijn de races van Bahrein en Saudi-Arabië van de kalender gehaald, omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden.

Verstappen liet al eerder weten interesse te hebben in andere autoraces buiten de Formule 1. Hij overweegt langeafstandsraces en won dit jaar al een GT3-race op de Nordschleife van de Nürburgring. Vorig jaar kwam hij onder een schuilnaam ook al in actie in de GT3.

Hij heeft ook al een aantal jaar zijn eigen team: Verstappen.com Racing. Dat richt zich naast de GT3-klasse ook op simracen met het simraceteam Team Redline. Naast deze autosportactiviteiten wil Verstappen ook meer tijd maken voor zijn gezin, nu hij een dochter heeft gekregen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

