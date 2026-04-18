Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nürburgring race met Verstappen stilgelegd door dodelijk ongeval

Max Verstappen

Vandaag, 20:43

Link gekopieerd

Wie zaterdag dacht Max Verstappen ondanks de noodgedwongen Formule 1 break toch in actie te zien, heeft het mis. Door een dodelijk ongeval op de op de Nürburgring in Duitsland tijdens een kwalificatie race voor de 24 uurs race overleed GT3-coureur Juha Miettinen. De kwalificatie is daarna niet meer hervat.

Bij het dodelijke ongeluk waren meerdere auto's betrokken. De BMW-coureur was niet meer te redden en overleed in het medisch centrum van het circuit. In de vier uur durende race zou Verstappen in actie komen met zijn Oostenrijkse teamgenoot Lucas Auer. Auer deed de eerste helft, maar de tweede helft heeft Verstappen niet kunnen beginnen.

Zondag is er nog een kwalificatie. Daarbij wordt ook een minuut stilt gehouden, aldus de Telegraaf.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.