Nürburgring race met Verstappen stilgelegd door dodelijk ongeval

Wie zaterdag dacht Max Verstappen ondanks de noodgedwongen Formule 1 break toch in actie te zien, heeft het mis. Door een dodelijk ongeval op de op de Nürburgring in Duitsland tijdens een kwalificatie race voor de 24 uurs race overleed GT3-coureur Juha Miettinen. De kwalificatie is daarna niet meer hervat.

Bij het dodelijke ongeluk waren meerdere auto's betrokken. De BMW-coureur was niet meer te redden en overleed in het medisch centrum van het circuit. In de vier uur durende race zou Verstappen in actie komen met zijn Oostenrijkse teamgenoot Lucas Auer. Auer deed de eerste helft, maar de tweede helft heeft Verstappen niet kunnen beginnen.

Zondag is er nog een kwalificatie. Daarbij wordt ook een minuut stilt gehouden, aldus de Telegraaf.