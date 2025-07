Oranjeleeuwinnen trappen af op EK: dit is tegen wie, wanneer en hoe laat ze spelen

De Oranjeleeuwinnen beginnen zaterdag aan de jacht op de Europese titel in Zwitserland. Het Nederlands elftal neemt het in de groepsfase op tegen de tegenstanders Wales, Engeland en Frankrijk. In dit artikel lees je waar en wanneer de leeuwinnen in actie komen.

De Oranjeleeuwinnen spelen in groep D tegen Wales, Engeland en Frankrijk. Bondscoach Andries Jonker, voor wie dit zijn laatste toernooi is, gaat met zijn selectie maar voor één doel: de tweede Europese titel binnenslepen.

Nederlanders die in Luzern wonen, zijn euforisch dat de eerste wedstrijd in hun stad plaatsvindt, vertellen ze in onderstaande video:

1:09 Jolanda zit in Luzern klaar voor EK: met bitterballen en curry

Tegen wie en wanneer?

Wales - Nederland

Zaterdag 5 juli om 18.00 uur

Allmend Stadion in Luzern

Engeland - Nederland

Woensdag 9 juli om 18.00 uur

Stadion Letzigrund in Zürich

Nederland - Frankrijk

Zondag 13 juli om 21.00 uur

Stadion St. Jakob-Park in Bazel

Als Oranje bij de eerste twee eindigt in Groep D, volgen de knock-outwedstrijden. De kwartfinale voor de groepswinnaar van Groep D is op zaterdag 19 juli om 21.00 uur in Bazel. Eindigt Nederland als tweede in de groep, dan volgt de kwartfinale op donderdag 17 juli om 21.00 uur in Zürich. Als de Oranjeleeuwinnen de kwartfinales behalen volgen de halve finales. Deze zullen op dinsdag 22 juli om 21.00 uur in Geneve en woensdag 23 juli om 21.00 uur in Zürich zijn. De finale wordt zondag 27 juli om 18.00 uur gespeeld in Bazel.

Waar de wedstrijden volgen?

Alle wedstrijden van de Oranjeleeuwinnen zijn live te zien op NPO 1 en via een livestream op NOS.nl. De voorbeschouwing begint meestal 45 minuten voor de aftrap.