In Jolanda's pub moedigen Nederlanders Oranjeleeuwinnen aan: 'Heb bitterballen en curry'

De spanning onder de Oranjefans is toch wel toegenomen nu de eerste groepswedstrijd over 1 nachtje slapen is. In het Zwitserse Luzern zijn er inmiddels al best wat Oranjefans te zien en die vermaken zich in deze stad prima met bezoekjes aan musea en terrassen.

Iemand die zaterdag ook in het stadion zit, is Jolanda Merx. Zij is niet speciaal voor de Leeuwinnen hiernaartoe gekomen: zij woont en werkt al 30 jaar in Luzern. Ze is bedrijfsleider in een lokale pub en verwacht een hoop van de Oranjeleeuwinnen, vertelt ze in bovenstaande video. Jolanda heeft net nieuwe tv's opgehangen in de pub, dus voetbal wordt er volop gekeken de komende dagen. "We zenden alles uit."

Er wonen veel Nederlanders in de buurt, gaat Jolanda verder. "We hebben ook altijd alle Nederlandse tradities hier in de pub gevierd. Denk aan: Sinterklaas, Koningsdag, maar ook de Nederlandse voetbalwedstrijden. Het aantal Nederlanders is iets minder geworden, maar de sfeer zit er nog steeds goed in."

Jolanda is in ieder geval voorbereid op de komst van Nederlanders. "De Nederlandse vlag hangt nog altijd buiten. Ik heb altijd curry in huis voor een patatje speciaal en ook de bitterballen ontbreken niet."