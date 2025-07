Meer dan helft haakt af voor EK vrouwen: 'Spel is minder goed'

Het EK vrouwenvoetbal is begonnen, maar de Nederlandse kijker laat het massaal links liggen. Uit een peiling van het Hart van Nederland-panel blijkt dat 57 procent van de ondervraagden géén interesse heeft in het toernooi in Zwitserland.

Ruim een derde (35 procent) geeft aan minder of geen interesse te hebben in dit EK vergeleken met het EK bij de mannen. Slechts 6 procent zegt juist meer uit te kijken naar het toernooi met de Oranjeleeuwinnen.

De Oranjeleeuwinnen werden dit weekend op feestelijke wijze uitgezwaaid:

2:21 Zo werden de Oranjeleeuwinnen uitgezwaaid

Voetbal blijft voor velen een 'mannensport'

Het vaakst genoemde bezwaar tegen het vrouwen-EK is het niveau. Maar liefst 60 procent van de mensen die geen interesse hebben in dit EK in tegenstelling tot dat van de mannen zegt dat het spel minder goed en/of professioneel is dan bij de mannen. Daarnaast geeft 42 procent aan zich niet echt verbonden te voelen met het vrouwenelftal van Nederland.

Een andere veelgehoorde reden: voor een flink deel van de afhakers blijft voetbal minder iets voor vrouwen. 32 procent vindt het simpelweg een mannensport. Ook onbekend maakt onbemind: 26 procent weet weinig van de speelsters en tegenstanders.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wat vind je van vuurwerk, klimaatdemonstraties of de opkomst van kunstmatige intelligentie? En hoe kijk jij naar de verschillende politieke besluiten? Dat krijg je allemaal voorgeschoteld in het Hart van Nederland-panel. Meld je hieronder aan en bepaal wat nieuws wordt!