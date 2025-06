Nog 3 nachtjes slapen tot EK Voetbal, en stond alles in teken van hard trainen

Nog maar 3 nachtjes slapen en de Oranje Leeuwinnen stappen op Schiphol op een vliegtuig dat ze naar Zwitserland vliegt voor het Europees Kampioenschap Voetbal. Alles staat tijdens de voorbereiding op het toernooi in het teken van hard trainen en dat was zaterdag niet anders.

Het werd echter niet zomaar een training. Nee, voor 1200 oranjefans gingen de poorten van het trainingscomplex in Zeist open en na de training was het dringen geblazen voor die felbegeerde handtekening of selfie.

De Leeuwinnen zelf maakten voor de training ook nog iets bijzonders mee, want zij werden met de wereldberoemde oranjebus naar het trainingsveld gereden.

Bekijk in de video bovenaan dit artikel hoe dat eruitzag.