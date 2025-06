Plassen met de deur open? Zo close zijn deze Oranje Leeuwinnen

Bij de Oranje Leeuwinnen draait het niet alleen om techniek en tactiek, maar ook om vertrouwen en vriendschap. Sherida Spitse en Shanice van de Sanden zijn daar het levende bewijs van. Al sinds 2008 zijn de twee Oranje Leeuwinnen onafscheidelijk, zowel op als naast het veld.

Shanice zag in haar beginjaren meteen wat voor voorbeeld Sherida was. "Ze was altijd zo serieus op het veld. Dat heeft mij beter gemaakt", vertelt ze aan Hart van Nederland. Maar ook buiten het voetbal groeide de band. "We hebben allebei kinderen, dan praat je ook over het leven. Ik weet dat ik haar altijd kan bellen. Ze is een schouder om op te leunen."

Onenigheid

Toch ging het niet altijd vanzelf. Tijdens het WK in 2019 botsten de twee even. Shanice hoorde dat ze niet zou spelen. "Ik vroeg Sherida: wist je dat? En zij zei: ja, maar ik ben niet degene die jou dat moet vertellen." Het moment van onenigheid was snel vergeten. "Dat liet ook juist zien dat je te vertrouwen bent", zegt Shanice.

"Zelfs plassen doen we met de deur open", grapt Sherida lachend tegen Hart van Nederland. Het duo deelde jarenlang kamers tijdens toernooien. "Dan moet je wel een klik hebben. Je bent continu op elkaar aangewezen. Zo'n trainingskamp kost heel veel energie. Het is dan heel fijn dat je op de kamer niet veel hoeft te zeggen."