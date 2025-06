Oranjeleeuwin Sherida Spitse (35) geëerd als recordinternational van Europa

Sherida Spitse (35) heeft iets unieks gepresteerd. Met 241 interlands is ze de recordinternational in Europa. Geen voetbalster speelde meer wedstrijden voor haar land dan zij deed.

De KNVB is haar dankbaar en maakte dinsdagavond van de gelegenheid gebruik om haar, vlak voor de start van de Nations League wedstrijd tegen Schotland, in het zonnetje te zetten.

Dat in het zonnetje zetten is geheel terecht, volgens Sherida's oude club VV Sneek Wit Zwart, waar de voetbalster voor het eerst haar voetbalschoenen vies maakte en waar ze volgens clubman Jan Broersma nog steeds geregeld haar gezicht laat zien.

"Ja, ze komt hier nog geregeld, er is nog veel contact. Ze is opgegroeid hier en heeft er volgens mij tot in de a-pupillen gespeeld. Bij de jongens en jarenlang met hetzelfde groepje", vertelt Jan. "Een aantal heeft nog jarenlang hier in het eerste gespeeld. Natuurlijk is iedereen trots op wat ze heeft bereikt. Ik hoop stiekem dat we haar hier ooit nog eens gaan terugzien als coach van ons eerste. Ik zie dat wel voor me."