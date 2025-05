Oranje Leeuwinnen hard onderuit tegen Duitsland, geen kans meer op groepswinst

Een ruime maand voor de start van het EK in Zwitserland hebben de Oranje Leeuwinnen een flinke klap gekregen. In Bremen was Duitsland in de Nations League op alle fronten de baas: 4-0. Bij rust keek het elftal van bondscoach Andries Jonker al tegen een 3-0 achterstand aan. Daarmee is groepswinst definitief van de baan.

Wie ook droomt van een plekje in Oranje is de 11-jarige Roos. Om daar terecht te komen wil ze starten bij haar favoriete club Ajax, maar dat kan nu nog niet. In het meisjesvoetbal kan je pas vanaf je 16e levensjaar terecht bij een professionele club en dat vindt Roos oneerlijk, te zien in bovenstaande video.

Nederland was nog ongeslagen, maar had tegen de fysiek sterke Duitse ploeg weinig in te brengen. Linda Dallmann opende de score al in de negende minuut, waarna Lea Schüller (25', 48') en Sarai Linder (45') de score verder opvoerden.

Door het verlies is groepswinst voor Oranje in groep 1 van de A-divisie met nog één speelronde te gaan onhaalbaar. De eerdere ontmoeting met Duitsland eindigde in 2-2, en bij een gelijk puntenaantal telt het onderling resultaat. Duitsland heeft nu 13 punten, Nederland blijft op 10 steken.

De ploeg van Jonker sluit de groepsfase dinsdag af met een thuiswedstrijd tegen Schotland. Die wedstrijd is alleen nog van belang voor de vorm richting het EK, dat eind juni in Zwitserland van start gaat.

Sleutelkrachten ontbraken

Jonker moest het in Bremen stellen zonder een aantal vaste krachten. Zo ontbraken keepster Daphne van Domselaar en spitsen Vivianne Miedema en Lineth Beerensteyn. Naar verwachting maakt Miedema dinsdag haar rentree, nadat ze sinds begin april uit de roulatie was met een hamstringblessure.

Hart van Nederland/ANP