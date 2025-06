Feest en spanning voor Oranjeleeuwinnen tijdens uitzwaaiwedstrijd met oranjemars

De eerste stappen naar de echte Oranjekoorts zijn donderdagavond definitief gezet in Leeuwarden. Na een 2-1 overwinning op Finland kunnen de Oranje Leeuwinnen met een goed gevoel afreizen naar het EK Voetbal, dat volgende week begint in Zwitserland.

Hoewel de Oranjevrouwen nog niet echt in topvorm zijn, waren twee goals van Vivianne Miedema genoeg om de 15.000 toeschouwers te laten juichen. Een bijzonder element aan deze avond was de oranjemars onder aanvoering van de Oranjebus. Bekijk in bovenstaande video hier dat eruitzag.

Bondscoach Andries Jonker maakte afgelopen weekend zijn 23-koppige selectie voor het EK in Zwitserland bekend. Terwijl sommigen opnieuw meegaan, staan voor vier speelsters hun eerste grote toernooi met de Oranjeleeuwinnen voor de deur.

Veerle Buurman, Chasity Grant, Daniëlle de Jong en Ilse van der Zanden gaan voor het eerst mee met een groot toernooi voor Oranje. Regina van Eijk, Merel van Dongen, Jill Baijings en Shanice van de Sanden zitten dit jaar niet bij de selectie.

Op zaterdag 28 juni kunnen fans in Zeist terecht voor een laatste open training. Daarna vertrekt de ploeg op dinsdag 1 juli naar Zwitserland. De eerste EK‑wedstrijd staat gepland op zaterdag 5 juli tegen Wales.