Deze landen treffen de Oranjeleeuwinnen op het EK in Zwitserland

De Nederlandse voetbalsters zijn voor het EK van volgend jaar ingedeeld in een poule met Frankrijk, Engeland en Wales. Dit werd bepaald tijdens de loting in Lausanne voor het toernooi, dat van 2 tot en met 27 juli 2025 in Zwitserland wordt gehouden.

De nummers 1 en 2 uit elke groep plaatsen zich voor de kwartfinales. Nederland kwalificeerde zich rechtstreeks voor het EK door als tweede in de kwalificatiepoule te eindigen, achter Italië. Engeland, onder leiding van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman, is de titelverdediger in Zwitserland.

Fred en Tonny kleurden Arnhemse straten oranje voor de leeuwinnen bij het afgelopen WK. Bekijk die beelden bovenaan dit artikel.

Gastland Zwitserland speelt in de groepsfase van het EK tegen IJsland, Noorwegen en Finland. Wereldkampioen Spanje neemt het op tegen Italië, België en Portugal. Duitsland, de nummer 3 van de wereld, werd gekoppeld aan Denemarken, Zweden en Polen.

Nederland won in 2017 het EK in eigen land. Oranje is momenteel de nummer 10 van de wereld. De ploeg wisselde onlangs van positie met Frankrijk, de huidige nummer 11. Engeland bezet de vierde plaats op de wereldranglijst, Wales staat op de dertigste plek.

Frankrijk en Engeland troffen elkaar in de kwalificatiegroep voor het EK. Frankrijk werd groepswinnaar, voor nummer 2 Engeland. Wales plaatste zich ten koste van Slowakije via de play-offs voor het EK. De wedstrijden op het EK worden gespeeld in Basel, Bern, Genève, Zürich, Sankt Gallen, Luzern, Sion en Thun. De finale is op 27 juli in Basel.

ANP