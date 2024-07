Leeuwinnen kwalificeren zich voor EK

De Nederlandse voetbalsters hebben zich rechtstreeks geplaatst voor het EK van volgend jaar in Zwitserland. De formatie van bondscoach Andries Jonker veroverde het benodigde punt na een gelijkspel in de uitwedstrijd tegen Noorwegen: 1-1. De weer fitte Vivianne Miedema tekende in de slotfase voor de cruciale gelijkmaker.

Oranje wist vrijdag de eerste kans op kwalificatie niet te verzilveren na een gelijkspel tegen Italië (0-0). Het betekende dat de ploeg minimaal een gelijkspel nodig had in Bergen. Een doelpunt van de Noorse aanvoerder Caroline Graham Hansen na een uur leek de Nederlandse vrouwen naar de play-offs te verwijzen, maar Miedema redde Oranje tien minuten voor tijd met een knappe kopbal.

Hoewel Oranje voor het duel had aangegeven niet te willen speculeren op een punt en offensief te willen spelen, waren het juist de Noorse vrouwen die in de openingsfase de aanval zochten. Mede geholpen door een aantal matige acties van de gespannen ogende Nederlandse voetbalsters, moest keepster Lize Kop geregeld handelend optreden.

Na een slechte pass van Dominique Janssen redde Kop in de vijfde minuut op een schot van Karina Saevik. De keepster voorkwam daarna een treffer van Graham Hansen, nadat Sherida Spitse zich had laten aftroeven. Een doelpunt van Frida Maanum werd afgekeurd om buitenspel.

Miedema kopte

Oranje kwam na een half uur beter in de wedstrijd en Miedema en Lineth Beerensteyn waren een aantal keren dreigend. Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen zagen vervolgens schoten naast gaan. Het betekende dat Nederland, net als tegen Italië, voor rust geen schot tussen de palen registreerde.

Noorwegen nam na rust het initiatief weer over en Kop moest al na twee minuten een schot van Graham Hansen onschadelijk maken. De keepster was na een uur echter kansloos op een inzet van de Noorse aanvoerder, nadat een slecht verwerkte corner voor haar voeten was gevallen, 1-0. Oranje bleef onmachtig na de treffer, totdat Miedema tien minuten voor tijd een voorzet van Chasity Grant binnenkopte, 1-1. De spits, die lang geplaagd werd door blessureleed, speelde tegen Italië pas haar eerste volledige wedstrijd voor Oranje in ongeveer twee jaar tijd.

