EK vrouwenvoetbal begonnen: Oranje zaterdag voor het eerst in actie

Woensdag gaat het EK voetbal voor vrouwen (WEURO 2025) officieel van start. Voor het Nederlands elftal begint het toernooi pas aanstaande zaterdag, als de eerste groepswedstrijd tegen Wales op het programma staat. De ploeg van bondscoach Andries Jonker hoopt daar sterk te beginnen en het vertrouwen uit de laatste oefeninterland mee te nemen.

In de uitzwaaiwedstrijd tegen Finland won Oranje vorige week met 2-1. Vivianne Miedema was in Leeuwarden opnieuw de grote blikvanger met twee doelpunten, waarmee ze haar totaal voor Oranje op 99 bracht. De spits was vooral blij om weer op het veld te staan na een lange blessure. "Ik heb keihard gewerkt om hier te kunnen staan. Deze wedstrijd was belangrijk om minuten te maken richting het EK," zei ze na afloop tegen de website OnsOranje.

Zware tegenstanders

Nederland treft in de groepsfase zware tegenstanders, met onder meer Engeland, Frankrijk en Wales. De Oranjeleeuwinnen willen graag beter presteren dan in het vorige interlandblok, waarin ruim werd verloren van Duitsland (4-0) en gelijkgespeeld tegen Schotland (1-1). Met de terugkeer van belangrijke speelsters zoals Miedema en de stijgende vorm lijkt Oranje precies op tijd richting topvorm te groeien.

Zaterdag wacht de eerste echte test tegen Wales. Om 18.00 uur begint in Luzern de wedstrijd.