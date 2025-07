Oranjekoorts nog ver te zoeken, maar niet op deze plekken

2 dagen nog maar voordat de Oranjeleeuwinnen in Zwitserland aan hun Europees Kampioenschap beginnen met Wales als tegenstander. Je zou zeggen dat we als voetballand over niets anders meer praten maar dat gebeurt dus helemaal niet: waar blijven de Oranjestraten, versierde huizen en Leeuwinnengebak?

Nee, van Oranjekoorts is niets te zien. Mensen zeggen in het Hart van Nederland-panel ook dat ze minder interesse hebben. Behalve in Arnhem en Apeldoorn, twee plekken waar echte fans wonen die al enorm hebben uitgepakt met oranje vlaggetjes, spandoeken en posters.

Als er iemand is in Nederland die de Oranjeleeuwinnen een warm hart toedraagt is dat Tonny Kasteel uit Arnhem. "Ik heb vlaggen in de voortuin, in mijn partytent aan de achterkant en mijn raam hangt vol. Ik doe dit voor elk toernooi. Vanwege mijn hart kan ik niet naar wedstrijden, ik steun ze zo."

In Apeldoorn hangt de bekende 'oranje rotonde', ook wel bekend als de rotonde met 'Zwevende Maagden', weer vol met vlaggetjes. Initiator hier is voetbalfan Marie Antoinette: "Er is amper aandacht voor het EK van de vrouwen. Dat is toch gek. Normaal voor de mannen is het hier helemaal oranje. Ik ben nog contact gaan zoeken met de mensen die het hier normaal gesproken doen maar nee hoor, niets. Toen ben ik zelf met mijn vriendinnen Saskia en Petra spullen gaan kopen. Zondag hebben we de boel versierd."

Ik hoop echt dat we in de rest van Nederland meer oranje gaan zien.

De vrouwen kennen elkaar via hun gezamenlijke voetbalvereniging, ook gaan ze naar Zwitserland om de OranjeLeeuwinnen van dichtbij te zijn. "Saskia en Petra vertrekken morgen, die zijn bij de eerste twee duels. Ik ga daarna. Ik hoop echt dat we in de rest van Nederland meer oranje gaan zien."