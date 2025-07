Marijn opent eerste vrouwensportsbar van Europa in Rotterdam: 'Dit was hartstikke nodig'

Bitterballen, biertje en een voetbalwedstrijd kijken: het kan in veel kroegen tijdens het EK Voetbal. Tijdens het EK Voetbal voor vrouwen is dit echter helemaal anders: dan is er bijna geen enkele kroeg die wedstrijden uitzendt. Slaat nergens op, dacht Marijn Hermans. Zij opent deze maand de eerste vrouwensportsbar van Europa, in Rotterdam.

"Dat het EK Voetbal te zien is in de kroeg, is een vanzelfsprekendheid bij de voetbalmannen. Dit moet voor vrouwen ook zo worden", vertelt Hermans in de 538 Ochtendshow. Daarom opent ze Bar Lenie. "Lenie is de eerste vrouw die een doelpunt maakte in het vrouwenvoetbal."

Het openen van een vrouwensportsbar was hartstikke nodig, gaat Hermans verder. "Ik bezoek veel vrouwensportwedstrijden en daar zijn veel mensen. Alleen is er geen plek waar we dat samen kunnen kijken en vieren. Daarom proberen we nu een plek te creëren." Hermans kreeg het idee door de eerste vrouwensportsbar die in de Verenigde Staten werd geopend, in Portland. "Ik dacht: dit moet ook hier."

Mannen ook welkom?

De bar gaat deze maand alle EK-wedstrijden uitzenden, en ook "een beetje Wimbledon en Le Tour Femmes." Het gaat nu nog om een pop up-locatie, maar Hermans hoopt snel een vaste plek te vinden. "Ik wil het concept zo breed mogelijk neerzetten, met aandacht voor alle vrouwensporten. Dat is gewoon hartstikke nodig." En natuurlijk, mannen zijn ook welkom. "Ik kijk toch ook naar mannensportwedstrijden?"