Oranjefans uitzinnig buiten het stadion, maar binnen is het best stil: wat is er nodig?

Wereldwijd raakt men niet uitgepraat over de uitzinnige Oranjefans in Duitsland op de fanzones en tijdens de fanwalks. Maar in de stadions is het een ander verhaal, daarin lijken we het af te leggen tegen de supportersgroepen van onze tegenstanders. Kortgezegd, het mag allemaal wel een tandje harder.

Zo vindt ook Michiel, de vaste trommelaar van het oranje legioen, die vrijdagmiddag weer naar Duitsland rijdt. Mensen verwachten van hem dat hij voor de liederen zorgt op de tribunes, maar dat is niet hoe het volgens hem werkt.

"Het gekke is: mensen kijken mij er een beetje op aan, maar ik heb een trommel en ik trommel als er liederen worden ingezet. Dat is de volgorde", legt Michiel uit. "Het is echt niet zo dat als ik ga trommelen er liedjes komen."

"Het begint met de passie. Passie voor je land. En niet accepteren dat we verliezen", aldus de trommelaar. De Oranjefans in Duitsland weten vrijdag wel raad. " Harder zingen," vindt de een. "Als iedereen net zo hard schreeuwt als ik, dan lukt het wel", vult een andere supporter aan.

Wat is er nodig? Bekijk het in bovenstaande video.