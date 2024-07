Megafiles verwacht door EK en vakantieverkeer: hier wordt het druk

De ANWB waarschuwt voor een flinke avondspits vrijdag richting Zuid-Europa. Vrijdag begint in het zuiden van het land de zomervakantie én voetbalfans vertrekken vrijdag naar Duitsland voor de kwartfinale van het EK voetbal. Vooral op snelwegen richting België, Frankrijk en Duitsland kan hierdoor hinder en filevorming ontstaan.

De zon en de warme temperaturen zijn vrijdag nog ver te zoeken in Nederland, en de komende dagen verandert dat niet. Maar in regio Zuid begint vrijdag wel de zomervakantie. Dat betekent dat vakantiegangers uit Limburg, Zeeland, een groot deel van Noord-Brabant en een stuk van de provincie Gelderland richting de zon vertrekken.

Zomervakantie in Nederland 2024 Kinderen in het midden van het land moeten nog een week naar school. Zij hebben van 13 juli tot en met 25 augustus vakantie. De regio Noord is als laatste aan de beurt voor de vakantie. Die duurt daar van 20 juli tot en met 1 september. Volgend jaar heeft het zuiden ook als eerste zomervakantie, gevolgd door noord en midden.

Drukte richting de zon

Volgens de ANWB kan het begin van de vakantie in Nederland druk verlopen op de weg: "Het gaat zorgen voor een eerste stroom toeristen richting Zuid-Europa en ook Duitsland", zegt Heleen de Geest van de ANWB tegen Hart van Nederland. De meeste vertraging wordt verwacht in Noord-Brabant, de wegen van Utrecht naar het zuiden.

"Ook verwachten we een extra stroom richting Berlijn", vertelt De Geest verder. Nederland speelt zaterdag in Berlijn de kwartfinale van het EK tegen Turkije. Daar willen duizenden mensen naar toe en dat gaat "voor drukte zorgen aan de grens met Duitsland", vertelt de ANWB-woordvoerder verder. Bovendien zullen ook veel supporters van Engeland via Nederland naar Düsseldorf trekken. Het Engelse team neemt het daar zaterdag op tegen Zwitserland in de strijd om een plek in de halve finale.

Bij de Duitse grens vinden momenteel identiteitscontroles plaats vanwege het EK. Volgens een woordvoerder van de verkeersdienst zullen de files zich dan ook vooral aan de oostgrens vormen, "met name bij Venlo en Heerlen, maar ook bij Arnhem en op de A12." De KNVB verwacht dat ongeveer 40.000 Oranjesupporters naar Berlijn komen voor de kwartfinale.

Verder zijn er wat wegen dicht waardoor het drukker kan worden. Zo is de N11 van Leiden richting Bodegraven dicht tussen Alphen aan den Rijn-Oost en de aansluiting op de A12. Ook de A27 van Breda richting Gorinchem is dicht tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem. Tot slot is de A15 van Gorinchem naar Rotterdam dicht bij knooppunt Ridderkerk.

'Vertrek niet te vroeg'

Heb je nou geen zin om in de file te staan, dan heeft de ANWB een paar tips voor je:

Wacht de avondspits af. Als je bijvoorbeeld vrijdag vertrekt, is het slim om even te wachten. Zo kun je al snel zien waar het druk gaat zijn en die plekken vermijden.

Vertrek je zaterdag en ga je naar Zuid-Europa? Dan is het slim om niet te vroeg te vertrekken. "Als je aan het eind van de ochtend in Nederland vertrekt, dan rij je achter de Fransen aan, en sta je dus niet of minder lang in de file", Aldus De Geest.

Dit weekend wordt nog geen zwarte zaterdag verwacht in Frankrijk. De ANWB verwacht dat de eerste zwarte zaterdag van 2024 op 27 juli gaat vallen. Ook begin augustus wordt naar verwachting druk in Frankrijk.