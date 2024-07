Turkse speler Demiral geschorst voor EK-duel met Oranje om 'wolvengroet'

De Turkse verdediger Merih Demiral speelt niet tegen Oranje in de kwartfinale op het EK. De 26-jarige speler is door de UEFA twee wedstrijden geschorst.

Dit komt omdat hij in de vorige wedstrijd tegen Oostenrijk een 'wolvengroet' bracht. Dat is een symbool van de ultranationalistische Turkse groepering Grijze Wolven:

'Onacceptabel'

Al langer werd gesproken over een schorsing van Demiral, maar de Europese voetbalbond bevestigde het nieuws vrijdag na onderzoek. "We hebben besloten hem te schorsen omdat hij de algemene regels niet heeft nageleefd, de basisregels van fatsoenlijk gedrag heeft geschonden en een sportevenement heeft gebruikt voor manifestaties van niet-sportieve aard. Hij heeft de voetbalsport in diskrediet gebracht", schrijft de UEFA.

De Turkse autoriteiten noemden het onderzoek naar Demiral eerder al "onacceptabel". Ook fanatieke Turkse supporters vinden de 'wolvengroet' toelaatbaar en roepen zelfs op de groet te brengen bij het duel met Oranje zaterdagavond. Volgens hen is het symbool juist "een nationaal symbool van het Turk zijn". De vrouw van Demiral reageerde ook op de ophef. Zij stelt dat haar man geen racist is.

Belangrijke speler

Met de schorsing van Demiral mist de Turkse bondscoach Vincenzo Montella een belangrijke speler, maar de verdediger is niet de enige die er niet bij is tegen Nederland. Turkije kan ook niet beschikken over oud-Feyenoorder Orkun Kökcü en Ismail Yüksek, omdat zij dinsdag in de achtste finales tegen Oostenrijk voor de tweede keer dit toernooi een gele kaart kregen.

Nederland speelt zaterdagavond om 21.00 uur tegen Turkije in Berlijn. De twee landen speelden nog nooit op een eindtoernooi tegen elkaar.

ANP