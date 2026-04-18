Gorinchemse partijen voeren opnieuw campagne voor herverkiezingen: 'Mogen nog een rondje'

In bijna alle gemeenten zijn de nieuwe gemeenteraden aan de slag. Maar dat geldt niet voor Gorinchem. Vanwege mogelijk gesjoemel met stempassen, moeten de gemeenteraadsverkiezingen helemaal opnieuw. Op 29 april mogen inwoners opnieuw naar de stembus en dat betekent dat partijen de posters en flyers weer uit de kast kunnen trekken.

Of uit de papierbak wel gezegd. Partijen waren genoodzaakt om daar weer in te duiken. "Je denkt dat je klaar bent, maar je moet nog een rondje." Ze doen er, opnieuw, weer alles aan om inwoners naar de stembus te krijgen. De timing is onhandig, want de nieuwe stemdag valt midden in de meivakantie dus veel mensen zijn weg.

