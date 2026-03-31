Inwoners Gorinchem opnieuw naar stembus na fraude-signalen

Verkiezingen

Vandaag, 06:15

Een kleine meerderheid van de gemeenteraad van Gorinchem wil een herstemming vanwege vermoedens van verkiezingsfraude. Dat betekent dat kiesgerechtigden opnieuw naar de stembus moeten, zo werd in de nacht van maandag op dinsdag besloten tijdens een gemeenteraadsvergadering. Een herstemming voor de gemeenteraadsverkiezingen is zeldzaam.

De Zuid-Hollandse gemeente maakte vorige week bekend dat er vermoedens zijn van stemfraude. Burgemeester Reinie Melissant zei dat ze meer dan tien signalen hiervan heeft ontvangen. De burgemeester deed daarop aangifte van meerdere vormen van verkiezingsfraude, zoals beïnvloeding en het ronselen van volmachten.

De raad was uiteindelijk verdeeld over een gedeeltelijke of gehele herstemming. Uiteindelijk gingen dertien raadsleden mee met een amendement over een herstemming voor alle kiesgerechtigden in Gorinchem, twaalf stemden tegen.

Een herstemming moet binnen 30 dagen na het besluit worden gehouden. Daarvoor moeten weer afspraken worden gemaakt met de stemlocaties en vrijwilligers worden gevonden, liet de Kiesraad eerder weten. Ook moeten er nieuwe stempassen worden verstuurd.

Raadslid blijven

De politie en het Openbaar Ministerie onderzoeken de fraudesignalen. Het kan nog maanden duren voordat hier meer over duidelijk is. Overigens mag iemand die wordt verdacht van of zelfs is veroordeeld voor fraude volgens de Kiesraad wel raadslid blijven. Daarom diende ChristenUnie-SGP samen met Gorcum Actief en het CDA een motie in, waarin ze de raad opriepen om er politieke consequenties aan te verbinden als uit het onderzoek van het OM uiteindelijk blijkt dat er sprake is van strafbare feiten. De motie werd unaniem aangenomen.

Door ANP

