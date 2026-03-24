Onderzoek naar mogelijke stemfraude in Gorinchem

Verkiezingen

Vandaag, 15:13

In Gorinchem wordt onderzoek gedaan naar mogelijke stemfraude met volmachten bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag. De gemeente besloot dit na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie.

De vermoedens kwamen naar voren uit verslagen van stembureaus en signalen van inwoners. Volgens een woordvoerder gaat het om "mensen die de volmacht afgaven, en mensen die gevraagd zijn om een volmacht".

Kandidaat kwam meerdere keren langs

Bij een stembureau in wijkcentrum Rozenobel werden opvallende situaties gemeld. Zo zou een kandidaat meerdere keren zijn langsgekomen met verschillende mensen. "Die kwamen stemmen waarbij hij dan een foto wilde maken voor de socials. Deze stemmers hadden telkens ook meerdere volmachten."

Ook viel het relatief hoge aantal volmachten op: 135 van de 650 stemmen. "Veel van deze volmachten waren op dezelfde manier voorbereid! Twee stempassen met kopie paspoort met een paperclip."

Burgemeester Reinie Melissant noemt de signalen ernstig. "De signalen die tot mij zijn gekomen, neem ik buitengewoon serieus", laat ze weten. "Als burgemeester sta ik voor een transparant en eerlijk democratisch proces."

Dinsdagavond wordt de gemeenteraad bijgepraat. Hoelang het onderzoek duurt en wat de gevolgen zijn, is nog niet duidelijk.

Door ANP

