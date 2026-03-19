Waarom zoveel mensen niet gingen stemmen: dit zeggen thuisblijvers

Hoewel het aantal stemmers bij deze gemeenteraadsverkiezingen iets hoger lag dan vorige keer, liet woensdag bijna de helft (46,7 procent) van de Nederlanders het stembureau links liggen. De belangrijkste reden: gebrek aan vertrouwen in de politiek, zo blijkt uit onderzoek onder het Hart van Nederland Panel.

In de video bovenaan: i n Rozendaal hebben ze het volste vertrouwen in de lokale politiek. In naamgenoot Roosendaal is dit wel anders: daar stemde vier jaar geleden amper 40 procent.

Gemeenteraadsverkiezingen zijn over het algemeen minder populair dan landelijke verkiezingen. Hart van Nederland stelde aan een representatieve groep van ruim 2.000 leden van het panel de vraag waarom zij niet zijn gaan stemmen. Veruit het meest genoemde antwoord, door 40 procent, is dat zij weinig vertrouwen in de politiek hebben.

Uit protest thuis

Daarnaast zegt 18 procent dat zij denken dat stemmen geen verschil maakt, en 16 procent voelt zich door geen enkele partij aangesproken. 11 procent zegt bewust thuis te zijn gebleven uit protest.

Praktische redenen blijken veel minder vaak reden om niet te gaan stemmen. Zo was 9 procent van de niet-stemmers geveld door een ziekte, of was om vergelijkbare reden niet in staat om te stemmen. 6 procent zegt geen tijd te hebben gehad om te stemmen.

Wie zijn de niet-stemmers?

Uit het onderzoek blijkt dat niet-stemmers relatief vaak jonger dan 45 jaar zijn. Onder 65-plussers ligt de opkomst juist een stuk hoger.

Kijk je naar politieke voorkeur, dan zie je dat relatief veel thuisblijvers eerder vooral stemden op partijen als PVV, SP en GroenLinks-PvdA.